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رياضة

اتحاد العاصمة يطلب التأجيل

6 أكتوبر 2024 ()

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تقدمت إدارة اتحاد العاصمة بطلب إلى رابطة كرة القدم المحترفة، لتأجيل مباراة الجولة الخامسة، التي سيتنقل خلالها الفريق إلى مستغانم لمواجهة الترجي المحلي بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.

وبررت إدارة اتحاد العاصمة طلب التأجيل بتواجد 3 من لاعبيها مع المنتخب في تواريخ "الفيفا" لشهر أكتوبر، وهم رضواني وبن بوط مع المنتخب الوطني، واداليد تيرازاس مع منتخب بلاده بوليفيا، إضافة إلى لاعب رابع (سعيد عثامنية) المتواجد حاليا في معسكر مع منتخب تحت 20 سنة.

وأشار مصدر عليم إلى أن الرابطة ستكون مضطرة لقبول طلب إدارة الاتحاد وتأجيل المباراة أمام مستغانم.

 

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