الحصيلة العملياتية للجمارك ببشار في تسعة أشهر

تجاوزت قيمة الغرامة الإجمالية للعمليات المحققة من طرف الفرق الجمركية التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك والأمن الوطنيين، عتبة14 مليار دينار، في 137 مخالفة جمركية بإقليم المديرية الجهوية، التي يمتد اختصاصها على مساحة تتجاوز 790 ألف كيلومتر مربع.

قدم العميد خليف عبد العزيز، المدير الفرعي للحراسة الجمركية ببشار٬ أرقاما عن حصيلة 9 أشهر لنشاطات المديرية الجهوية الجمارك ببشار، والتي كانت حصيلتها على صعيد الموقوفين 171 شخصا.

وأكد ذات المتحدث، خلال كامل فصول تصريحاته، أن النتائج المحققة تعود للتنسيق العملياتي المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، حيث كشف بلغة الأرقام قيمة هذه الحصيلة التي شملت حجز أسلحة وذخيرة ممثلة في سلاحي كلاشنيكوف و5 مخازن خاصة بها، 27 طلقة نارية من عيار 7.62 × 39 إلى جانب 84 طلقة خاصة، بندقية رشاشة من نوع "أفامبيكا" عيار 54 ملم ومخزن واحد.

من جهتها المخدرات والمؤثرات العقلية كانت حاضرة ضمن المحجوزات، حيث بلغت كميتها 420 غ من مادة الكوكايين ومليون ومئتين وخمسون ألف قرص مهلوس.

ذات المتحدث أشار إلى أن عدد المفرقعات والألعاب النارية بلغت 19392 وحدة٬ في حين أن المشروبات الكحولية المحجوزة هي 4656 وحدة، إلى جانب5 مولدات كهربائية و5 مطارق ضاغطة. وتم حجز 3 هواتف نقالة من نوع ثريا.

ويستشف من خلال الأرقام، المقدمة من طرف السيد خليف، أن أرقاما كبيرة سجلت كذلك في مواد الوقود والمواد الغذائية، حيث بلغت كمية الوقود المحجوز 215.845 لتر من المازوت و81.860 لتر من البنزين.

أما المواد الغذائية فكانت المحجوزات، حسب السيد خليف، كالتالي: 93 طنا من مادة السكر، 397 طن من الفرينة، 17 طنا من السميد، 48 طنا من العجائن، طن واحد من الحليب الجاف، حوالي 120 ألف لتر من زيت المائدة، 24 ألف علبة من البسكويت، 50 كغ من الأرز و5 أطنان من مادة التمور.

من جهة أخرى، سجلت مديرية الجمارك ببشار، حسب السيد خليف، مخالفات في مجال الصرف٬ حيث تم حجز عملة أجنبية بقيمة 7300 أورو، وعملة وطنية بقيمة 67.000 دج.

كما عرف رصيد المديرية تسجيل قضايا أخرى من مختلف البضائع: هواتف، ملابس، شاشات تلفاز، مواد تجميل، وأجهزة كشف المعادن وإسمنت.

أما بالنسبة لوسائل النقل المستعملة في عمليات التهريب فتم حجز 141 مركبة و27 حيوانا.