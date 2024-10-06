انتخابات تونس: 14.16 في المائة نسبة التصويت حتى الواحدة

بلغت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد في تونس16، 14 في المائة حتى الواحدة ظهرا.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر في إيجاز صحفي أن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا 14.16 بالمائة، ما يمثل 1.3 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم إلى حدود تلك الساعة من إجمالي ما يفوق التسعة ملايين ناخب.

وبالنسبة لبوعسكر فإن نسبة الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الصباحية كانت إيجابية، مشيرا إلى أن عمليات التصويت التي انطلقت منذ صاح اليوم جرت بشكل عادي وطبيعي في أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع في كامل تونس، حيث لم يشهد أي حدث قد يؤثر على حسن سير العملية الانتخابية".

وكان واضحا في خضم اليوم الانتخابي الطويل، وجود رصد كبير و مراقبة الفضاء المفتوح من مواقع التواصل الاجتماعي والمنصّات، وحذر من حملة اشاعات ومحاولات لتضليل الناخبين، عبر ما وصفها رئيس هيئة الانتخابات بـ "بث المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة حول العملية الانتخابية، وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وإرباك العملية الانتخابية".

وأدى الرئيس التونسي والمرشح الرئاسي قيس سعيّد، واجبه الانتخابي، ورفض في الأثناء الإدلاء بأية تصريحات تخص الانتخابات الرئاسية لعدم التأثير على توجهات الناخبين، كما صوت المرشح الرئاسي الثاني زهير المغزاوي، فيما يقبع المرشح الثالث العياشي زمال في السجن بعد إدانته في قضية تدليس استمارات التوقيعات.