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مال و أعمال

بداية تطبيق الأسعار الجديدة للقهوة

6 أكتوبر 2024 ()
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 ستباشر مديرية التجارة لولاية الجزائر، ابتداءً من هذا الأسبوع، عمليات مراقبة واسعة لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة للقهوة والبقوليات التي حددتها الدولة.

 وتم تحذير المتعاملين الاقتصاديين والتجار من العقوبات والمتابعات القضائية في حال عدم الامتثال لهذه الأسعار، خاصة بعد حملات تحسيسية أطلقتها المديرية لتوجيه المتعاملين بشأن الإجراءات الجديدة.

كما تم الكشف عن ضبط بعض التجار المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة بأسعار مرتفعة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم. و أكد تم التأكيد أن الهدف هو تنظيم السوق، مع مراعاة المخزون الكبير لدى المتعاملين.

وتشير المراسيم التنفيذية الجديدة إلى تحديد سقف سعر قهوة "أرابيكا" بـ1250 دينار للكيلوغرام وقهوة "روبيستا" بـ1000 دينار.

كما تم تسقيف هوامش الربح الخاصة بالمستوردين لضبط السوق ومنع التلاعب.

 

 

 

 

 

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