إصابة رشيد غزال في الركبة

يواجه اللاعب الجزائري رشيد غزال، نجم نادي ريزه سبور التركي، صدمة جديدة بعد أقل من شهر على انضمامه لفريقه الحالي، وذلك بعد إعلان تعرضه لإصابة جديدة في الركبة. وفقًا لبيان النادي عبر منصة "أكس"، يعاني غزال من إجهاد في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، مما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وتشكل هذه الإصابة ضربة قوية لغزال، الذي لم يترك بعد بصمته مع ريزه سبور، إذ شارك فقط في مباراتين كبديل لمدة إجمالية بلغت 42 دقيقة. هذا الوضع يثير الشكوك حول استمراره مع النادي الذي كان يعول عليه، لولا تكرار الإصابات التي تلاحقه.

كما علقت جماهير فريقه السابق بشكتاش، والتي كانت تضغط على إدارة النادي للاحتفاظ به، على هذه الإصابة بأنها تأكيد على صحة قرار إدارة بشكتاش بالتخلي عنه. رشيد غزال، الذي انضم إلى ريزه سبور في 13 سبتمبر، كان يطمح لإحياء مسيرته الكروية بعد أن وجد صعوبة في العثور على فريق جديد منذ انتهاء عقده مع بشكتاش في يونيو.

و سبق لغزال أن حقق نجاحات كبيرة مع بشكتاش، حيث ساهم في فوز الفريق بالثنائية المحلية في موسم 2020-2021، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي في نفس الموسم.