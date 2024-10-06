بداني يحرص على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على التزام قطاعه بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الشريكة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شعبة الصيد البحري، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال الوزير لرئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران، علي داودي، الذي طرح على الوزير انشغالات الغرفة ومقترحات لتطوير نشاط الصيد البحري بالولاية. شملت هذه المقترحات مسألة تسيير موانئ الصيد البحري وضرورة الفصل بين قوارب الصيد وقوارب النزهة، إضافة إلى قضايا الحماية الاجتماعية، التقاعد، والتكوين.

وأوضح الوزير أن قطاعه يعمل على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشكل كامل لتحسين أوضاع الصيادين. كما أشار إلى بعض الإجراءات التحفيزية التي اتخذها القطاع مؤخرًا، مثل الترخيص باستيراد محركات السفن الداخلية المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، وهو إجراء يهدف إلى معالجة الأعطال الميكانيكية التي تواجهها السفن القديمة. كما تم السماح باستيراد السفن التي يقل عمرها عن خمس سنوات والموجهة للصيد في أعالي البحار.