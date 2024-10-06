حادث مرور مميت بالطريق الوطني 95 في سيدي بلعباس

شهد الطريق الوطني رقم 95 في شطره الرابط بين بلديتي مولاي سليسن والحصيبة جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس مساء الأحد وفاة شخص وإصابة ستة آخرين وذلك على خلفية انحراف سيارة نفعية واصطدامها بشجرة قبل أن تستجيب فرقة الإسعاف والإنقاذ بوحدة الحماية المدنية لدائرة مولاي سليسن وأعوان وحدة دائرة تلاغ لنداء النجدة الذي وصل على الرقم 1021.

وتراوحت أعمار الضحايا ما بين 29 و51 سنة وهم الذين تعرضوا لإصابات مختلفة ومتعددة، مع الاشارة إلى تكفل مواطنين بتحويل بعض الجرحى صوب المصانع القريبة قبل أن يأخذ أعوان الحماية المدنية على عاتقهم نقل البقية وعلى على جناح السرعة إلى مستشفيات تلاغ و مولاي سليسن.

يذكر أن الشاب المتوفى لفظ انفاسه الأخيرة بالمستشفى بعدما نقل إلى هناك بمعية آخر وهو في حالة صحية حرجة.