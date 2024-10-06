وداد مستغانم يدعو إلى العودة لملعب ''محمد بن سعيد''

ناشدت إدارة وداد مستغانم، اليوم الأحد، السلطات المحلية للإسراع في رفع التحفظات المسجلة على ملعب ''محمد بن سعيد'' حيث يستقبل فريقها منافسيه في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، معبرة عن أملها في استضافة شبيبة تيارت الجمعة القادمة لحساب الجولة الرابعة بهذا المرفق بعدما برمجت الرابطة الوطنية المباراة بملعب'' 24 فبراير 1956'' بسيدي بلعباس.

وجاء في بيان أصدرته إدارة الوداد بأن الفريق ''بدأ يعاني من تنقلاته المتتالية بعد إجرائه لمبارياته الثلاثة السابقة خارج الديار'' على خلفية عدم استكمال الأشغال التي باشرتها الجهات المعنية بملعب ''محمد بن سعيد'' الذي لم يتم تأهيله بعد من طرف اللجان المختصة.

وأضاف نفس المصدر أن هذا إجراء المباريات الثلاثة السابقة بعيدا عن مستغانم ''أثر بالسلب على المردود التقني للفريق فضلا عن الأعباء المالية المنجرة عن ذلك، وكذا الضرر الذي لحق بالمناصرين''.

واحتضن ملعب ''محمد بن سعيد'' مباراة واحدة منذ بداية الموسم الجاري جمعت الفريق الآخر للمدينة، ترجي مستغانم، ضد مولودية وهران لحساب الجولة الثانية من الرابطة الأولى، حيث تم السماح للترجي باستقبال منافسه بهذا الملعب لأن اللقاء أجري بدون حضور الجمهور.