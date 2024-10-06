تونس: اغلاق مكاتب التصويت و 27 بالمائة نسبة التصويت

أغلقت مكاتب التصويت في كافة الولايات التونسية أبوابها، بعد انقضاء فترة التصويت، لتبدأ عمليات الفرز.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر ان نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 27.7 بالمائة، ما يعادل2،8 مليون ناخب من مجموع 9.7 مليون ناخب. وهي نسبة محدودة مقارنة مع ما كانت تتطلع إليه الهيئة .

وأكد بوعسكر أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم الانتخابات وضمان شفافيتها ومنع أي إخلال بالعملية لوجيستيا ، وأن مسألة الاقبال على التصويت تخص كل الأطراف المعنية.

وبدأت عمليات الفرز الليلة في كل مكاتب التصويت على أن يتم الإعلان على النتائج الأولية مساء غد الإثنين.

في الأثناء أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح زهير المغزاوي أن المؤشرات الأولية للفرز تشير إلى نتائج جيدة تؤهل المغزاوي للحصول على عدد كبير من الأصوات ، فيما أعلنت مديرية حملة المرشح العياشي زمال (موقوف في السجن على ذمة قضايا تدليس استمارات التوقيعات)، أن معطياتها الخاصة من ملاحظيها في مراكز الاقتراع، تشير إلى أن " المرشح العياشي زمال قد يتمكن من المرور إلى الدور الثاني على الأقل، ومكنت التونسيين من فرصة ثانية لتجديد شرعية الحكم وحرية الاختيار".