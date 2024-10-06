التلفزيون التونسي يعلن فوز سعيد بـ 89 بالمائة في الانتخابات الرئاسية

أعلن التلفزيون التونسي الرسم فوز الرئيس قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في تونس، بنسبة 89 بالمائة.

وبث التلفزيون التونسي سبر آراء انجزته وكالة متخصصة، تؤكد أن التقديرات الأوّلية لنتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية تسير إلى فوز الرئيس سعيد بنسية 89.2 في المائة وبمجموع أصوات يفوق 2 مليون صوت، فيما تحصل المرشح العياشي زمّال الموقوف في السجن على 6.9 في المائة، بمجموع أصوات تفوق 160 ألف صوت ، بينما حصل المرشح الثالث زهير المغزاوي، بحسب نفس التقديرات الأولية على 3.9 في المائة بأكثر من 95 ألف صوت.

وبلغت النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بتونس 27.7 بالمائة، ما يعادل 2.7 مليون ناخب يحسب ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وعقب الإعلان عن هذه التقديرات، خرج أنصار الرئيس قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للاحتفال بهذا الفوز.

وسريعا انتقدت حملة المرشح العياشي زمال بث التلفزيون الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية بناء على سبر آراء، ووصفته بأنه "تجاوز لنصوص القانون وبغاية توجيه الرأي العام نحو تقبل نتائج بعينها"، وجددت التأكيد على أن "المرشح العياشي زمال إلى الدور الثاني".

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات الإثنين عن النتائج الأولية للانتخابات، قبل أن يتم ترسيمها بعد فترة الطعون قبل نهاية الشهر الجاري.