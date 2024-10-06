الرابطة المحترفة الأولى: سوسطارة في الصدارة

حقّق نادي اتحاد العاصمة لكرة القدم قفزة عملاقة، اليوم الأحد، بعد فوزه على مولودية البيض بهدف دون ردّ، بالتزامن، اكتفى شباب بلوزداد بتعادل من تنقله إلى بسكرة. وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعلى ميدان نلسون مانديلا ببراقي، حقّقت سوسطارة الأهمّ عبر جناحها الطائر حسام غشّة (31)، علماً أنّ علي موسى أضاع ضربة جزاء أمام براعة المخضرم صالحي.

وبهذا الفوز، ارتقى اتحاد العاصمة إلى الصدارة (7 نقاط)، بينما عقدّت مولودية البيض وضعها في ذيل الترتيب من دون نقاط.

وفي بسكرة، واصل شباب بلوزداد مسلسل تعادلاته هذا الموسم. وأتيحت فرصة من ذهب للشباب كي يعود بفوز، لكن العائد إسلام سليماني أهدر ضربة جزاء أمام المتألق ملالة 90 + 3.

وأضاف وصيف بطل 2024، تعادلاً ثالثاً توالياً إلى رصيده، ليتموقع في الصف الثاني عشر.

من جهته، رفع اتحاد بسكرة رصيده إلى أربع نقاط في الصف الثامن.

النتائج الكاملة والترتيب:

الأحد 6 اكتوبر 2024:

نادي بارادو - شبيبة القبائل 0 - 3

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر 1 - 1

اتحاد خنشلة- ترجي مستغانم 2 - 0

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 0 - 0

اتحاد العاصمة - مولودية البيض 1 - 0

الجمعة 4 أكتوبر 2024:

أولمبي آقبو - شبيبة الساورة 2-1

وفاق سطيف - نجم مقرة 0-0

مولودية وهران - جمعية أولمبي الشلف 0-0

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- اتحاد العاصمة 7 3

2- شبيبة القبائل 6 3

- اولمبيك اقبو 6 3

4- اتحاد خنشلة 5 3

- مولودية الجزائر 5 3

- وفاق سطيف 5 3

7-ترجي مستغانم 4 3

- مولودية وهران 4 3

- نادي بارادو 4 3

- اتحاد بسكرة 4 3

11- شباب قسنطينة 3 3

- شباب بلوزداد 3 3

13- نجم مقرة 2 3

- جمعية الشلف 2 3

15- شبيبة الساورة 1 3

16- مولودية البيض 0 3