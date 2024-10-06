رؤساء وقادة الأعلى أجرا في العالم

كشفت مجلة أمريكية، عن رؤساء الدول الذين احتلوا الترتيب الأول والثاني والثالث من بين زعماء العالم الأعلى أجرا.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، أصبح أغنى زعيم في العالم.

وتقول المادة التي نشرتها مجلة "فوربس" الأمريكية، نقلتها وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "من بين قادة العالم الحاليين هناك مليونير: لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، ويعادل راتبه السنوي ما يقرب من 1.69 مليون دولار، مما يجعله الزعيم الأعلى أجراً في العالم".

ويلاحظ أنه من حيث الدخل يتقدم بشكل كبير على "الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد التي تحتل المركز الثاني، حيث تكسب 570 ألف دولار سنويا"، تضيف المجلة.

وأشارت المجلة أن المركز الثالث في الترتيب يحتلها "رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع".