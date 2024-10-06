سعيد بعد إعلان فوزه بالانتخابات..سنواصل تطهير البلاد من المفسدين

شارك الرئيس المترشح قيس سعيد ليلة الأحد، أنصاره في شارع الحبيب بورقيبة، الاحتفال بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وقال سعيد في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي "مواصلة معركة التحرير ورفع التحدّي تلو التحدي، والعمل على تطهير البلاد من الفساد والمفسدين، وسيادة الدولة بشعبها، وهي فوق كلّ اعتبار".

وأضاف سعيد ان "تونس تعيش استكمالا للثورة، والشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق"، وأضاف "تونس ستبقى حرّة مستقلة، ولا نقبل بأن يتدخّل أيّ كان في وتعهد بالاستمرار في "محاسبة الفاسدين والمفسدين، والمتآمرين".وبخصوص النتائج التي أعلنها التلفزيون التونسي وفقا لسبر آراء مؤسسىة خاصة، قال سعيد " تلك سبر آراء، والنتائج الأولية تُعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

قبل ذلك كان المترشّح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي قد عبر عن استيائه من بث التلفزيون التونسي لنتائج أولية مبنية على سبر آراء أنجزته شركة خاصة، وانتقد بشدة هذه التقديرات الأوّلية، معتبرا أنّها "محاولة لتهيئة الرأي العام بقبول النتائج التي سيتم الإعلان عنها الاثنين"، وأكد المغزاوي أن "المؤشّرات المتوفّرة لديهم مختلفة تماما عما أعلن عنه، نحن على ثقة بأنّ النتائج التي ستُعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاثنين، ستكون مختلفة".