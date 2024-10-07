سطيف: إصابة 29 تلميذة في حادث مرور

أسفر حادث مرور، وقع اليوم الإثنين، عن إصابة 29 تلميذة بولاية سطيف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، بأن "وحدة عين آزال تدخلت، صبيحة اليوم الإثنين، على الساعة السابعة و7 دقائق، بعد حادث انقلاب حافلة لنقل التلاميذ (إناث) بدوار أولاد حجيجو، بلدية بيضاء برج، دائرة عين آزال جنوب غربي سطيف".

وأضاف المصدر نفسه "تولت ذات الفرق - كحصيلة أولية - إسعاف 29 مصابة بأضرار متفاوتة الخطورة - أغلبها بسيطة -، تتراوح أعمارهن بين 12 و16 سنة، ونقلهن إلى العيادة الصحية الزراية بلدية بيضاء برج".

الحافلة كانت تقل تلميذات الطور المتوسط والثانوي باتجاه الزراية ثم إلى بيضاء برج. العملية متواصلة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الصحة وأولياء التلاميذ.