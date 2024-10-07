"القسام" تقصف تل أبيب

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، رشقة صاروخية على تل أبيب، في الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى.

وقالت "القسام"، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس، إن ذلك يأتي "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "صافرات الإنذار دوت في العديد من مناطق جوش دان (تل أبيب الكبرى)، نتيجة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة". وأضافت "إن فرقها خرجت على إثر صافرات الإنذار لتفتيش الأماكن التي وردت فيها البلاغات".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الجيش الصهيوني بدأ، صباح اليوم الإثنين، هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 أكتوبر قبل عام.