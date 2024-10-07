برنامج مشاركة الجزائر في المعارض الدولية

كشفت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، مساء أمس الأحد، عن مشاركة مكثفة للجزائر في معارض دولية خلال سنة 2025.

وقدمت "ألجكس" في بيان لها، قائمة المعارض، ويتعلق الأمر "بمعارض خاصة بالمنتجات الجزائرية بكل من دول موريتانيا، إثيوبيا، كوت ديفوار، الصين، الأردن وسلطنة عمان، بحيث سيتم من خلالها عرض مختلف المنتجات لمختلف القطاعات مع ترخيص بالبيع".

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تحديد تواريخ تنظيم هذه المعارض، بالتنسيق مع سفارات الجزائر في هذه الدول.

كما ستكون المنتجات الجزائرية حاضرة بكل من "المعرض الدولي بهانوي (فيتنام) شهر أفريل، والمعرض الدولي لطرابلس (ليبيا) شهر ماي، بالإضافة إلى المعرض الدول لصفاقس (تونس) في جوان، والمعرض الدولي لدار السلام (تانزانيا)، المقرر إجراؤه شهر جويلية، كما ستشارك الجزائر في المعرض الدولي لأكرا (غانا) شهر أكتوبر 2025، وكذلك في المعرض الدولي لهافانا (كوبا) شهر نوفمبر 2025، والمعرض الدولي لداكار (السنغال) نوفمبر - ديسمبر من ذات السنة".

وستشارك الجزائر في 9 صالونات متخصصة، وهي، يضيف البيان "صالون الصناعات الغذائية بلندن (IFE) بريطانيا، شهر مارس المقبل، وصالون "ميديك ويست أفريكا" بلاغوس (نيجيريا) ما بين 16 و18 أفريل 2025".

وتكون الجزائر أيضا حاضرة في صالون "فارما إكسبو" بواڤادوڤو (بوركينافاسو) شهر ماي، وصالون "أكوا فارم" بإيطاليا ما بين 12 و13 فيفري، والصالون الدولي "يابي" بإسطنبول "تركيا" شهر أفريل، وصالون "بريكبولك" بهولندا ما بين 15 و18 ماي.

وستسجل الجزائر مشاركتها - يضيف البيان - في صالون "ويب سوميت" بالدوحة (قطر) ما بين 23 و26 فيفري، والصالون الدولي للصناعات التقليدية بميلانو (إيطاليا) ما بين 30 نوفمبر و7 ديسمبر. وكذا المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة (مصر) ما بين 24 جانفي و6 فيفري 2025.