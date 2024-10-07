حصيلة نشاط فرق الجمارك خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة للجمارك، أمس الأحد، عن تسجيل 87 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري.

وحسب ما أفاد به بيان للمصالح ذاتها، فإنه "وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي، بما يشمله من منافذ حدودية برية بحرية وجوية، بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين، حصيلة معتبرة تمثلت في 87 قضية، فيما بلغ عدد المخالفين المعنيين فيها 92 شخصا".

وقدّر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب - يضيف البيان - بـ38 مركبة "دراجة نارية، سيارات سياحية ونفعية، شاحنات، جرارات، مقطورات وحاويات"، فيما قدّر إجمالي الغرامات المفروضة بأكثر من 3 ملايير دج".

وأظهرت الحصيلة، حسب المصدر نفسه "حجز 411.7 كلغ من الكيف المعالج و 127228 وحدة من الأقراص المهلوسة، و2.09 كلغ من الكوكايين، إضافة إلى 69060 أورو و2940 دينار تونسي".

كما تم خلال نفس الفترة "حجز 2100 لتر من الوقود و76160 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، بالإضافة كذلك إلى 46130 علبة سجائر و42 هاتفا نقالا".