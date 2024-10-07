كأس الكاف : اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة يتعرفان على منافسيهما

سحبت، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية، القاهرة، قرعة دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي "كاف" 2024 "بمشاركة ممثلي الكرة الجزائرية، اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة.

وأوقعت القرعة اتحاد العاصمة، حامل اللقب في النسخة ما قبل الماضية، في مجموعة ضمت أندية أسيك ميموزا الإيفواري (واجه الاتحاد في نصف نهائي نسخة 2023) ودياراف السنغالي، إضافة إلى نادي أورابا يونايتد البوتسواني.

وأوقعت القرعة النادي القسنطيني في المجموعة الأولى مع نادي برافوس الأنغولي والنادي الصفاقسي، صاحب التتويجات الثلاثة بهذه المنافسة، إضافة إلى فريق سيمبا التنزاني.

وستنطلق مباريات دور المجموعات، يوم 26 نوفمبر، وتختتم بإجراء مباريات الجولة السادسة والأخيرة بتاريخ 19 جانفي من العام المقبل.