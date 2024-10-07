مولودية الجزائر تعود إلى "مانديلا"

برمجت رابطة كرة القدم المحترفة مباراة الجولة الرابعة من المحترف الأول، بين مولودية الجزائر ومولودية وهران، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، يوم 13 أكتوبر الجاري. وكما أشارت إليه "الخبر"، أمس الإثنين، فإن ملعب علي عمار بالدويرة ليس مؤهلا لاستقبال مباريات بطل الجزائر، بسبب تدهور أرضية الميدان.

وكانت المولودية خاضت آخر مباراة في ملعب نيلسون مانديلا أمام نادي واتانغا الليبيري، لحساب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي أدت، بعد انتشار فيديوهات تكشف الوضع الكارثي للمدرجات وانتشار الأوساخ، إلى إنهاء مهام المدير العام لمركب محمد بوضياف.