آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

مولودية الجزائر تعود إلى "مانديلا"

7 أكتوبر 2024 ()
+ -

برمجت رابطة كرة القدم المحترفة مباراة الجولة الرابعة من المحترف الأول، بين مولودية الجزائر ومولودية وهران، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، يوم 13 أكتوبر الجاري. وكما أشارت إليه "الخبر"، أمس الإثنين، فإن ملعب علي عمار بالدويرة ليس مؤهلا لاستقبال مباريات بطل الجزائر، بسبب تدهور أرضية الميدان.

 وكانت المولودية خاضت آخر مباراة في ملعب نيلسون مانديلا أمام نادي واتانغا الليبيري، لحساب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي أدت، بعد انتشار فيديوهات تكشف الوضع الكارثي للمدرجات وانتشار الأوساخ، إلى إنهاء مهام المدير العام لمركب محمد بوضياف. 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    ماذا تعنيه عبارة "لن أذهب إلى كانوسا"؟

    14914 قراءة
  • 3

    أمطار غزيرة على 11 ولاية

    12589 قراءة
  • 4

    رفع قيمة المنحة السياحية

    12523 قراءة
  • 5

    مولودية الجزائر من دون ملعب

    10797 قراءة