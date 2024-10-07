شرطة ورڤلة توجه نداء إلى الجمهور

وجهت مصالح الأمن بولاية ورڤلة، أمس الأحد، نداء إلى الجمهور بخصوص شخص متورط في قضايا النصب.

وجاء في النداء أنه "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة ورڤلة، تنهي مصالح أمن ولاية ورڤلة إلى علم المواطنين أن المدعو (م. م) مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب على عدة أشخاص طبيعيين عبر التراب الوطني".

وأضاف المصدر ذاته، "توجه مصالح أمن ولاية ورڤلة نداء إلى كل شخص وقع ضحية لسالف الذكر، التقرب إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورڤلة، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".