الكشف عن منافسي بلوزداد والمولودية في رابطة الأبطال

سحبت، اليوم الإثنين، بالعاصمة المصرية، القاهرة، قرعة دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا 2024/2025، بمشاركة8 أندية عربية، من بينها ممثلا الكرة الجزائرية، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وأوقعت القرعة، التي سحبها أحمد فتحي، النجم الأسبق للمنتخب المصري، ونابي كيتا، القائد الأسبق لمنتخب غينيا، شباب بلوزداد، الذي يصل إلى هذا الدور للمرة الخامسة على التوالي، في المجموعة الثالثة النارية، إلى جانب أندية الأهلي المصري، حامل لقب النسخة الماضية والمتوج بالبطولة في 12 مناسبة، وملعب أبيجان الإيفواري وأورلندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ووقعت مولودية الجزائر في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية الهلال السوداني ويونغ أفريكانز التنزاني وتي بي مازمبي الكونغولي، صاحب اللقب في 5 مناسبات.

وتنطلق مباريات دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، يوم 26 نوفمبر المقبل، وتختتم مع إجراء مباريات الجولة السادسة والأخيرة بتاريخ 18 جانفي 2025.