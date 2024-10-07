أمريكيان يتوجان بجائزة نوبل للطب

أعلنت لجنة نوبل، اليوم الإثنين، منح الطبيبين الأمريكيين: فيكتور أمبروس وغاري رافكن، جائزة نوبل للطب، لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي الميكروي (microRNA)، وهي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الصغيرة، تؤدي دورا حاسما في تنظيم نشاط الجينات.

وقالت لجنة الجائزة في بيان لها "جائزة نوبل لهذا العام تكافئ عالمين لاكتشافهما مبدأ أساسيا يحكم تنظيم نشاط الجينات"، مضيفة "اكتشافهما الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات، تبيّن أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا، بما في ذلك البشر".

وكان قد تم منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، العام الماضي، إلى الأمريكية المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان، لاكتشافاتهما التي ساعدت على تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم أر إن أيه) ضد كوفيد - 19، والتي كانت حاسمة في إبطاء تفشي الوباء.

وقد تم منح جائزة الطب 114 مرة لإجمالي 227 فائزا. وتم منح 13 امرأة فقط الجائزة التي تبلغ قيمتها النقدية 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار) من ميراث مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل.