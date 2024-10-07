غليزان: الإطاحة بشبكة تنظم رحلات "الحرڤة"

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية غليزان، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، متكونة من 15 شخصا، 7 منهم موقوفون، حسب بيان لمصالح الأمن، صادر اليوم.

وجاءت هذه العملية، حسب المصدر نفسه، على "إثر الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص يقومون بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، انطلاقا من إحدى الولايات الساحلية، حيث مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة، بالتنسيق مع النيابة المختصة، من تحديد أفراد هذه الشبكة، وتم توقيف 7 أشخاص منهم، مع حجز، خلال عملية التفتيش، محرك قارب صيد ومبلغ مالي من العملة الوطنية والصعبة، و4 مركبات سياحية ومركبة نفعية، إلى جانب 8 هواتف نقالة كانت تستعمل في عملية التواصل بين أفراد هذه الشبكة".

وأضاف المصدر ذاته "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار، من أجل إعداد لجناية تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، قصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وعدم تبليغ عن تهريب المهاجرين وتبييض الأموال".