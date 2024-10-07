مستغانم: توقيف 211 مطلوبا من طرف العدالة

أوقفت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية مستغانم، خلال شهر سبتمبر 2024، 211 مبحوثا عنهم من طرف العدالة، بموجب أوامر وصور أحكام قضائية لتورطهم في عدة قضايا إجرامية، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن صادر اليوم الإثنين.

عملية توقيف المشتبه فيهم محل بحث من طرف الجهات القضائية، جاءت، حسب المصدر نفسه، "بعد تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة بالزيين المدني والرسمي، والقيام بعمليات شرطة بصفة دورية والاستعانة بالوسائل التقنية اللازمة وتفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني على مستوى الأسواق والساحات والأماكن العمومية والمحطات البرية لنقل المسافرين ومحطات الترامواي، وتشديد الرقابة على مستوى الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة".

وفصّل البيان، بأنه "تم توقيف211 مطلوبا من طرف العدالة، من بينهم 38 شخصا محل أوامر قضائية (37 شخصا محل أمر بالقبض وشخص واحد محل أمر إيداع) و80 شخصا محل إكراه بدني، بالإضافة إلى 93 شخصا مبحوثا عنهم بموجب صدور أحكام وقرارات بالحبس.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.