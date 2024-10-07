ملعب مانديلا يوصد أبوابه من جديد

سيوصد ملعب نيلسون مانديلا ببراقي أبوابه من جديد، بعد مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران، المقررة يوم 13 أكتوبر الجاري، لمدة لا تقل عن 45 يوما.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف ستعمل، خلال فترة غلق الملعب، على تجديد أرضية الميدان بشكل كامل، هي التي تدهورت وصارت تشكل خطرا حقيقيا على اللاعبين، وهي نفس الوضعية التي تتواجد عليها أرضية الملعب الملحق.

ومنذ دخوله الخدمة، مطلع العام الماضي، أوصد ملعب نيلسون مانديلا أبوابه في أكثر من مناسبة، آخرها نهاية شهر أوت الماضي، حيث أغلق لمدة شهر كامل، بعد مباراة مولودية الجزائر وواتانغا الليبيري، في الدور التمهيدي لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

وبحسب ذات المصدر، فإن ملعب 5 جويلية الأولمبي سيعود للنشاط بداية من 18 أكتوبر الجاري، بمناسبة القمة العاصمية التي ستجمع شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، وسيستقبل لاحقا مباريات الأندية العاصمية الثلاثة (الاتحاد والشباب) إضافة إلى مولودية الجزائر، المجبرة على انتظار انتهاء عملية صيانة وتجديد أرضية الميدان الخاصة بملعبها، علي عمار (لابوانت) التي باشرتها شركة ناتورال غراس.