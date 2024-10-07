كلمة مصورة لأبو عبيدة

قال أبو عبيدة، الناطق الرسمي لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين: "بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى، نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها".

وجاء في الكلمة التي بثتها قناة "الجزيرة" القطرية: "عام مر على عملية الكوماندوس الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث، ضربنا خلالها العدو ضربة استباقية هائلة، بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية".

وقال الملثم عن دوافع معركة طوفان الأقصى إنها "جاءت بعد أن وصل عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة، وجاءت أيضا بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى".

ووجه أبو عبيدة التحية للشعب الفلسطيني قائلا: "شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها، ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

كما وجه التحية لبقاء مكونات محور المقاومة التي هبت لنصرة غزة، مؤكدا "في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة، مسيّرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة، وبعد عام من بدء طوفان الأقصى، جمهورية إيران الإسلامية توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو".