ملاريا: استقرار الوضع الصحي بالولايات المتضررة

عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، لقاء تنسيقيا عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مدراء الصحة والسكان للولايات الجنوبية في إطار المتابعة اليومية للوضعية الصحية على مستوى بعض المناطق الحدودية في الجنوب والمحاذية لبلادنا التي عرفت ظهور حالات لداء الملاريا والدفتيريا الوافدة.

وحسب بيان وزارة الصحة، قدم المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، عرضا أبان فيه عن تسجيل تراجع للوباء واستقرار في الوضع الصحي بهذه المناطق مع التحكم في انتشار هذا الداء، وأمر الوزير بالاستمرار في مراقبة الوضع الصحي إلى غاية القضاء على الوباء في أقرب الآجال مع الحرص على عدم انتقاله إلى مناطق أخرى وذلك من خلال الإبقاء على نفس درجة اليقظة لتفادي أي تصعيد وبائي.

كما دعا الوزير إلى "الاستمرار في تزويد هذه الولايات بالكميات التي تحتاجها من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا واللقاحات التي جدد التأكيد على ضرورة اعتمادها كآلية وقائية وذلك عن طريق الوصول إلى نسبة 90 بالمائة من التلقيح لدى قاطني هذه المناطق مهما كانت جنسيتهم، مع الاستمرار أيضا في اعتماد ذات البروتوكول العلاجي بالنظر إلى النجاعة التي أثبتها من خلال الاحتواء السريع للوضع الوبائي، ملحا على ضرورة الإبقاء على العمل التنسيقي المتعدد القطاعات كآلية فعالة لمجابهة هذه الأمراض".

وأمر الوزير بإرسال بعثات طبية أخرى، من ولايات مجاورة تعمل بنظام المناوبة أسبوعيا لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأطقم الطبية وشبه الطبية الموجودة على مستوى المؤسسات الصحية سواء على مستوى الولايات المتضررة أو المناطق المجاورة لها وذلك بهدف ضمان معالجة كل الحالات المسجلة مع ضرورة إخضاع أي شخص وافد مشتبه في إصابته للتحاليل اللازمة كما صرح الوزير بأنه سيتم إرسال معدات طبية ومكثفات الأوكسجين وأدوية للمناطق الحدودية وذلك يوم الأربعاء والأحد المقبل من هذا الشهر.