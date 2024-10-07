"مشروع السكة الحديدية بشار- غارا جبيلات يتقدم بشكل جيّد"

أكد السفير الصيني بالجزائر، لي جيان، اليوم الإثنين، أن مشروع السكة الحديدية بشار - تندوف غارا_جيبلات يتقدم بشكل جيّد.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نشط للغاية ويتقدم في عدة مشاريع، كاشفا أنه تم التوصل إلى توافق مبدئي حول آليات تمويل بعض المشاريع المهمة.

كما كشف السفير لي جيان أن البلدين يواصلان تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والثقافة والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي ومكافحة التصحر، مضيفا أن عديد الشركات الصينية لديها الرغبة الجادة في القدوم والاستثمار في الجزائر.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لي جيان، الذي أدى له زيارة وداع، غداة انتهاء مهامه في الجزائر، وفق بيان رئاسة الجمهورية.