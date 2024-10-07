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مال و أعمال

بيان هام بخصوص استيراد العتاد الفلاحي المستعمل

7 أكتوبر 2024 ()

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دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين الراغبين في استيراد خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي إلى إيداع ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل لاستيراد هذا العتاد.

ووفق بيان الوزارة، اليوم الإثنين، فإن عملية إيداع الملفات تتم عبر المنصة الرقمية المخصصة على الرابط التالي: http://cepema.industrie.gov.dz ، كما تتم معالجة هذه الملفات على مستوى المديريات الولائية للصناعة.

للتذكير تم الترخيص بجمركة المعدات والعتاد الفلاحي المستورد الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرخ في 22 جويلية سنة 2024، صدر في العدد الـ 50 من الجريدة الرسمية.

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