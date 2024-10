Le stade Nelson Mandela fermé de nouveau

Le stade Nelson Mandela de Baraki fermera à nouveau ses portes après le match opposant le MC Alger au MC Oran, prévu le 13 octobre prochain, pour une durée d'au moins 45 jours.

Selon une source officielle, l'administration du complexe olympique Mohamed Boudiaf profitera de cette période de fermeture pour procéder à un renouvellement complet de la pelouse du terrain, qui s'est dégradée au point de représenter un réel danger pour les joueurs. Le même problème touche également le terrain annexe.

Depuis son inauguration au début de l'année dernière, le stade Nelson Mandela a déjà fermé ses portes à plusieurs reprises, la dernière fois étant fin août, après le match entre le MC Alger et le club libérien Watanga, lors du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

La même source a indiqué que le stade olympique du 5-Juillet sera de nouveau opérationnel à partir du 18 octobre, à l'occasion du derby algérois entre le CR Belouizdad et l'USM Alger.

Il accueillera, ensuite, les matchs des trois clubs algérois (l'USM Alger, le CR Belouizdad et le MC Alger), ce dernier étant contraint d'attendre la fin des travaux de maintenance et de renouvellement de la pelouse de son stade, Ali Ammar (Ali la Pointe), qui ont été entrepris par la société Natural Grass.