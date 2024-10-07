أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، برفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، على انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية بالمدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تزامنا مع الدخول المدرسي 2024-2025.

وبالمناسبة، أوضحت كريكو أن إطلاق هذا البرنامج، الذي جرى على مستوى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة، يندرج في إطار "تشجيع الرياضة المدرسية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع قطاع الشباب والرياضة والتربية، بهدف تطبيق التربية البدنية والرياضية المكيفة لفائدة ذوي الهمم وتعزيزها".

وأضافت أن هناك برنامج تعاون بين قطاعي التضامن الوطني والشباب والرياضة يرمي إلى "تعزيز وتدعيم النشاطات الرياضية في المدارس المتخصصة وتكوين إطارات ومربين متخصصين في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال لغة الإشارة والبراي حتى يسهل عل المتخصصين في المجال الرياضي التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشارت كريكو في ذات السياق، إلى أن مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة تعتبر "عينة عن مؤسسات التربية المتخصصة التي يشرف عليها قطاع التضامن الوطني"، مضيفة أن قطاع التضامن الوطني "يشرف على 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص لذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية".

كما لفتت إلى أن الدخول المدرسي 2024-2025 شهد التحاق أزيد من 35 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني بالمقاعد الدراسية، وذكرت بعدد الأقسام المتخصصة والخاصة بذوي الهمم بقطاع التربية الوطنية التي يفوق عددها 1304 قسم خاص لمختلف الإعاقات.

ومن جهته، أشاد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بالتنسيق المحكم بين قطاعي التضامن الوطني والشباب والرياضة في مجال التربية البدنية والرياضية، لتمكين التلاميذ المتواجدين في المؤسسات المتخصصة من تكوين نوعي في المجال من أجل اكتشاف مواهب فتية للمشاركة في المنافسات الدولية.

وأكد حماد أن وزارة الشباب والرياضة ستعطي دعما قويا لتطوير التربية البدنية والرياضية لفائدة ذوي الهمم وكذا للمشرفين على هذه النشاطات، مشيدا في ذات الوقت بالدور الكبير الذي يلعبه أولياء التلاميذ.