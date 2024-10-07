الجزائر تفوز بشرف احتضان منتدى شباب عموم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي عن فوز الجزائر بشرف احتضان منتدى شباب عموم إفريقيا في طبعته الرابعة، وفق ما كشف المجلس الأعلى للشباب الذي أشرف على إعداد ملف الترشح بالتنسيق مع عدد من القطاعات العمومية ذات الصلة.

ومن المنتظر أن يقام الحدث الشبابي الأهم في القارة الإفريقية –حسب بيان المجلس الأعلى للشباب- في الفترة الممتدة من الفاتح إلى غاية الرابع من شهر نوفمبر 2024، بولاية وهران، بمناسبة إحياء يوم الشباب الإفريقي المصادف للفاتح نوفمبر من كل سنة، وتزامناً مع إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، وذلك تحت شعار "تعليم إفريقي يُواكب القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل مدى الحياة وعالي الجودة والملائم في إفريقيا"، بمُشاركة 500 شاب وشابة يُمثلون 50 دولة إفريقية.

وسينشط رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حِيداوي، ندوة صحفية، لاحقا، للإعلان عن تفاصيل هذا المنتدى.