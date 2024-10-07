جديد تنظيم الصناعة الميكانيكية في الجزائر

تواصل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تنظيم وضبط نشاط الصناعة الميكانيكية الوطنية، من خلال تفعيل نسيج المناولة المحلية الهادفة لرفع نسبة الاندماج بالنسبة للمشاريع المسطّرة.

وفي إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يقوم بها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، استقبل علي عون اليوم الإثنين بمقر الوزارة، رئيس كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين "سيبا"، عبد الوهاب زياني، رفقة وفد من الكنفدرالية.

يندرج هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، في إطار تطوير الادماج المحلي والمناولة في مجال تصنيع المركبات، حيث أبرمت الكنفدرالية اتفاقية إطار مع الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، من أجل مرافقة المصنعين لتحقيق نسبة إدماج وفق ما يقتضيه دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النشاط.

كما اقترحت الكنفدرالية برنامج عمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وقد أبدى الوزير دعمه التام لهذه المبادرة القيمة وإنشاء مجموعة عمل، الهدف منها تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في تنمية الصناعة الإفريقية.

كما جدّد وزير الصناعة دعوته لكل المتعاملين الاقتصادين الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني، إلى التقرب من المصالح المختصة للوزارة بالتنسيق مع الكونفدرالية، مؤكدا أنّ أبواب القطاع ستبقى دائما مفتوحة للحوار والنقاش.