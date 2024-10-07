تونس .. فوز سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 90.6 في المائة

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية رسميا فوز الرئيس قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، بعد حصوله على نسبة 90.6 في المائة. وتلي رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت حصول الرئيس سعيد على أكثر من 2.3 مليون صوت، ما يعادل 90.6 في المائة. وكشفت النتائج عن حصول المرشح الثاني العياشي زمال على نسبة7.59 في المائة، ما يمثل 179 ألف صوت. فيما حل زهير المغزاوي ثالثا بنسبة 1.9 في المائة، بمجموع 59 ألف صوت. وأكد بوعسكر أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت في 28.8 في المائة، حيث صوت 2.8 مليون ناخب، بينها أكثر من 200 ألف ورقة ملغاة، من مجموع 9.7 مليون ناخب مسجلين في القائمة الانتخابية.