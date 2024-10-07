هؤلاء أصحاب الأولوية في الحصول على "فيات دوبلو"

كشفت مجموعة "ستيلانتيس" الممثلة لعلامة فيات ومصنعها في الجزائر عن الزبائن أصحاب الأولوية في الحصول على سيارة دوبلو النفعية "تولي" في نسختها الجديدة.

وقالت "ستيلانتيس"، اليوم الإثنين في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، إنّ أول مجموعة من سيارات دوبلو المنتجة من مصنع فيات بمنطقة وادي تليلات (ولاية وهران) ستكون من نصيب الزبائن الموجودين في قائمة الانتظار لتسليم سيارات دوبلو النفعية "تولي".

ووضعت المجموعة تحت تصرف الزبائن الراغبين في شراء هذه السيارة تسجيل طلباتهم على مستوى قاعدة البيانات المتوفرة في شبكة الوكلاء المعتمدين، بالإضافة إلى توفير موقع أنترنت للحصول على معلومات إضافية في هذا الشأن.

وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون قد أشرف الخميس الماضي، على إطلاق الصيغة الجديدة لسيارات "فيات دوبلو" النفعية، التي ستنتج 13 سيارة في الساعة، واطلع على نموذج "فيات دوبلو الزجاجية" التي سيتم إنتاجها قبل نهاية 2024، وحسب الوزير فإنّ هذه الوتيرة تمكن من بلوغ الأهداف المسطرة وخاصة إنتاج 24 ألف سيارة لغاية نهاية السنة الجارية، وتتواصل عملية الإنتاج لتبلغ 90 ألف سيارة في 2025.

وكشف الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته لقطاعه بوهران، أنّ نسبة الإنتاج بمصنع "فيات" تصل اليوم إلى 70 بالمئة، حيث يتم إنتاج 4 سيارات في الساعة من صنف "فيات 500".