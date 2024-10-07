تدابير هامة لتسيير النفايات

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، الإثنين جلسة عمل برئاسة محمد ورتي، رئيس اللجنة.

وحسب بيان للمجلس فقد "خصصت للاستماع إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها."

وأكدت الوزيرة، أن "نجاح تسيير النفايات يعتمد بالضرورة على استراتيجية دورة الإنتاج والاستهلاك للحفاظ على البيئة والصحة العمومية، حيث وضعت الحكومة في هذا المجال تدابير هامة لتحسين الخدمة العمومية" مشيرة أن "نجاح هذه التدابير يعتمد على تعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية".