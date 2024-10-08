هذا حجم المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال 7 أشهر

فاقت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية 2024 نحو 27.4 مليار أورو، موزعة بين صادرات جزائية لدول الاتحاد بـ18.09 مليار أورو وواردات بلغت 9.32 مليار أورو. ووفقا لتقديرات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للإحصائيات "أوروستات"، فإن صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر أو الواردات الجزائرية بلغت خلال سبعة أشهر من السنة الجارية ما قيمته 9.320.700 مليار أورو.

بالمقابل، قدرت الواردات الأوروبية من الجزائر، أو الصادرات الجزائرية، خلال نفس الفترة، بنحو 18.096.500 مليار أورو. وعلى ضوء المعطيات الخاصة بحركة التعاملات وتبادل السلع بينيا، فإن إجمالي قيمة المبادلات بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية 2024، بلغت وفقا لأوروستات 27.417.200 مليار أورو، بينما أضحت أطراف التبادل تميل لصالح الجزائر، حيث بلغ فائض الميزان التجاري حوالي 8.775.800 مليار أورو.

وبغض النظر عن الحجم الإجمالي للمبادلات البنية، إلا أن اختلال أطراف التبادل الجزائري الأوروبي يظل قائما خارج نطاق المحروقات. وإذا تم الاستناد إلى سنة أساس مرجعية هي 2023، نسجل أن صادرات الجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 35.372 مليار أورو، مقابل واردات بنحو 14.909 مليار أورو، ومجموع مبادلات تجارية قدرت بنحو 50.218 مليار أورو، وميزان تجاري يسجل فائضا بنحو 20.463 مليار أورو. ووفقا للتقديرات الأوروبية، فإن حصة الجزائر من مجموع الواردات الأوروبية تمثل 1.4 بالمائة، بينما تمثل الصادرات الأوروبية للجزائر نحو 0.6 بالمائة من مجموع صادراتها، وإجمالا تمثل نحو 1 بالمائة من المبادلات التجارية.

والملاحظ، من خلال تفصيل الصادرات الجزائرية، أنها تتشكل بداية من الوقود المعدني (محروقات)، مواد التشحيم والزيوت والمواد ذات الصلة وتصل قيمتها إلى 33.670 مليار أورو، فيما تقدر حصتها بنحو 95.2 بالمائة.