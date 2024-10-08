وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لنيل هاتين الدرجتين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الإثنين، عن فتح الترشيحات لنيل درجة أستاذ استشفائي مميز وأستاذ مميز.

وحسب ما ورد في بيان للوزارة، فإنه "بإمكان الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة إيداع ملفات الترشح بعد استيفائهم الشروط التالية:

بالنسبة للترشح للتعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز: الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، في حالة نشاط، والذين يثبتون، عند تاريخ 31 ديسمبر 2023، أقدمية عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من بينها عشر (10) سنوات بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية، أو رئيس قسم بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين للتخصصات الأساسية في العلوم الطبية، إضافة إلى الإنتاج العلمي والبيداغوجي منذ التعيين في رتبة أستاذ استشفائي جامعي".

ويضيف البيان: "بالنسبة للترشح للتعيين في درجة أستاذ مميز: الأساتذة في حالة نشاط الذين يثبتون، عند تاريخ ديسمبر 2023، عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، إضافة إلى الإنتاج العلمي والبيداغوجي منذ التعيين في رتبة أستاذ".

ويتم إيداع ملف الترشح - يضيف البيان - لنيل درجة أستاذ استشفائي مميز وأستاذ مميز عبر الرابط التالي:

https://services.mesrs.dz/Emeritat

وحددت الوزارة فترة إيداع ملفات الترشح من الخميس 10 أكتوبر الجاري إلى غاية الخميس 7 نوفمبر المقبل.

وبهدف ضمان السير الحسن لعملية تكوين ملف الترشح، "تم إسداء التعليمات اللازمة إلى مديري المؤسسات الجامعية، بتقديم كافة التسهيلات المتعلقة باستصدار الوثائق المطلوبة"، يضيف البيان.