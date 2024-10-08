لبنان: الوضع الإنساني متدهور جراء تواصل الغارات الصهيونية

ذكرت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن الوضع الإنساني في لبنان مستمر في التدهور بسرعة، مدفوعا بالتبادل الكثيف والمتزايد للأعمال العدائية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه "لا يزال يشعر بالقلق إزاء الهجمات على النظام الصحي، مع توسع الغارات الجوية جغرافيا، ما يؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأضاف المكتب إنه "وفقا للسلطات اللبنانية، تم الإبلاغ عن 36 حادثة استهدفت مرافق الرعاية الصحية، بين 8 أكتوبر 2023 و4 أكتوبر 2024".

واضطر ما لا يقل عن 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية و3 مستشفيات إلى إغلاق أبوابها بسبب الأعمال العدائية.

وتابع المكتب: "لم تؤثر الهجمات على المرافق فحسب، بل أثرت أيضا على العاملين في المجال الصحي، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية عدد العاملين الصحيين الذين استشهدوا أثناء الخدمة في نفس الفترة بـ77، كما تأثرت البنية التحتية للمياه، حيث تضررت 25 منشأة على الأقل، ما أثر على أكثر من 300 ألف شخص".

وأوضح المكتب نفسه أن الأعمال العدائية المستمرة وأوامر النزوح تستمر في التسبب في نزوح الناس، وخاصة من جنوب البلاد والضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 540 ألف نازح منذ 8 أكتوبر 2023.