أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط.

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، أن "هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى كان إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "ما يفعله العدو ليس قتالا، بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة".

وأشار قاسم في كلمته إلى أنه "لولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الصهيوني خلال شهر"، مؤكدا أن "المقاومة في غزة أسطورية بصمودها، والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن لبنان كان مستهدفا، وإن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد، مؤكدا أن التاريخ أثبت أن "الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".