لاعب جزائري "يفوز" على ناد مغربي

أصدرت محكمة الاتحادية الدولية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارا لصالح الحارس الدولي الجزائري، ڤاية مرباح، في الشكوى التي رفعها ضد ناديه السابق، اتحاد طنجة المغربي.

وجاء قرار الفيفا ليفرض على النادي المغربي تسديد مستحقات الحارس الجزائري بقيمة مليون و600 ألف درهم مغربي (435 ألف دولار أمريكي)، وذلك في أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخ تبليغ القرار (بداية من اليوم 8 أكتوبر 2024).

ويتزامن قرار الفيفا مع نهاية موسم ڤاية مرباح، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الحارس الدولي مع فريقه الجديد، شبيبة القبائل، خلال المباراة الودية التحضيرية التي سبقت انطلاق الموسم الكروي الجديد، أمام اتحاد بسكرة بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.