المسيلة: توقيف ثلاث نساء تورطن في السطو على محل لبيع المجوهرات

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوسعادة بأمن ولاية المسيلة، من توقيف عصابة مشكلة من ثلاث نسوة، لتورطهن في السطو على محل تجاري مخصص لبيع المجوهرات، وسرقة كمية معتبرة من الحلي والمصوغات، حسب ما جاء في بيان لذات المصالح، صادر اليوم.

وأوضح البيان ذاته أن وقائع القضية تعود إلى "تلقي ذات المصالح شكوى من طرف الضحية، مفادها تعرضه للسرقة من داخل محله التجاري من طرف 4 أشخاص (3 نسوة ورجل)، وذلك بعد رشه بواسطة بخاخة غاز مسيل للدموع، والاعتداء عليه بالضرب، حيث طالت السرقة كمية معتبرة من الحلي والمصوغات (ذهب)، والمتمثلة في 90 خاتما من مختلف الأشكال والأحجام، 180 قرط من مختلف الأحجام، 20 إسورة، حزام يقدر وزنه بـ102 غرام، 20 إكسيسوارا على شكل أسماء خاصة بالقلادات، ليلوذ بعدها المشتبه فيهم بالفرار على متن سيارة سياحية".

وأضاف البيان أن مصالح الأمن لدائرة بوسعادة، "باشرت عملية البحث والتحري في القضية باستعمال كافة الوسائل التقنية المتاحة التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، وتوقيف ثلاثة منهم (النسوة)، في ظرف وجيز على متن ذات السيارة المستعملة في عملية السطو، وذلك بعد نصب كمين محكم لهم، مع استرجاع كمية من المجوهرات المسروقة والمقدر وزنها إجمالا بـ553.82 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 298000 دج، ومبلغ آخر بالعملة الأجنبية قدره 100 أورو، يعتبر من عائدات بيع المسروقات".

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص جناية تكوين جمعية أشرار، السطو المسلح على محل تجاري، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد مع استحضار مركبة، الإعداد لجناية السطو المسلح على محل تجاري مع العود، متبوع بالضرب والجرح العمدي.