آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

حوادث المرور: وفاة 24 شخصا خلال أسبوع

8 أكتوبر 2024 ()
+ -

توفي 24 شخصا وأصيب 1516 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور، سجلت بعدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر المنصرم إلى 5 أكتوبر الجاري، حسب حصيلة أوردتها، اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة "سجلت على مستوى ولاية عين تموشنت، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، إثر وقوع 16 حادث مرور".

وفيما يتعلق بحصيلة التدخلات الخاصة بالحرائق، سجلت الحماية المدنية إخماد 1064 حريق، منها منزلية وصناعية، إضافة إلى حرائق مختلفة، أهمها سجلت عبر كل من ولايات الجزائر وعنابة وتيزي وزو.

وخلال نفس الفترة، حسب المصدر نفسه، تم تسجيل 15074 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، تم من خلالها إسعاف وإجلاء 14903 جريح ومريض إلى المستشفيات، مع القيام بـ5221 تدخل في مجال العمليات المختلفة، تم من خلالها إنقاذ 290 شخص في حالة خطر.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    دو فيلبان ينصف الجزائر

    22771 قراءة
  • 3

    هؤلاء أصحاب الأولوية في الحصول على "فيات دوبلو"

    22605 قراءة
  • 4

    قرار من الكاف لاتحاد الجزائر

    17029 قراءة
  • 5

    الكشف عن منافسي بلوزداد والمولودية في رابطة الأبطال

    5235 قراءة