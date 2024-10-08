حوادث المرور: وفاة 24 شخصا خلال أسبوع

توفي 24 شخصا وأصيب 1516 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور، سجلت بعدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر المنصرم إلى 5 أكتوبر الجاري، حسب حصيلة أوردتها، اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة "سجلت على مستوى ولاية عين تموشنت، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، إثر وقوع 16 حادث مرور".

وفيما يتعلق بحصيلة التدخلات الخاصة بالحرائق، سجلت الحماية المدنية إخماد 1064 حريق، منها منزلية وصناعية، إضافة إلى حرائق مختلفة، أهمها سجلت عبر كل من ولايات الجزائر وعنابة وتيزي وزو.

وخلال نفس الفترة، حسب المصدر نفسه، تم تسجيل 15074 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، تم من خلالها إسعاف وإجلاء 14903 جريح ومريض إلى المستشفيات، مع القيام بـ5221 تدخل في مجال العمليات المختلفة، تم من خلالها إنقاذ 290 شخص في حالة خطر.