عقوبات واستدعاءات بسبب التصريحات

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة عددا من العقوبات، وتوجهت بعدد من الاستدعاءات في حق لاعبين ومسيرين بسبب تصريحاتهم للصحافة.

وتوجهت لجنة الانضباط بإنذار إلى لاعب مولودية الجزائر، مسوسة أمين عبد الرحمان، بالإضافة إلى تغريمه بـ100.000 دج، بسبب تصريحاته المثيرة، بعد الفوز الذي حققه فريقه على مستضيفه شبيبة القبائل بملعب حسين آيت أحمد.

وقال مسوسة، بعد تلك المباراة، إن الفوز بالكلاسيكو على الشبيبة تحقق في ملعب معاد، ثم سارع إلى تقديم اعتذاراته في تصريح للحساب الرسمي لفريقه، لكن ذلك لم يجنبه العقوبة.

كما توجهت لجنة الانضباط باستدعاء أخير إلى كل من بن لخضر مراد، المدير العام لنادي شبيبة الساورة، والمسيرين لذات الفريق، جبار محمد وبلمداني رشيد، إضافة إلى حسين عبد الوهاب، المسؤول الإعلامي، لحضور جلسة يوم الخميس 10/10/2024 بمقر الرابطة المحترفة لكرة القدم على الساعة 11.00، قبل إصدار قرارها بخصوص التصريحات المنسوبة إليهم، والتي هاجموا من خلالها رئيس لجنة التحكيم، مهدي عبيد شارف (قالوا إنه عاد لتصفية حسابات قديمة له من فترة عمله كحكم)، وأيضا مسؤولي الرابطة و"الفاف" فيما وصفوه إهانة الرئيس الأسبق، محمد زرواطي، عبر منعه من الاقتراب من الميدان وغرف تغيير الملابس في مباريات الفريق.

كما وجهت لجنة الانضباط استدعاء إلى كل من بن عيسى عبد الله فارس، رئيس اتحاد بسكرة، وقريري يزيد، مسؤول الإعلام، للمثول أمامها لجلسة يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 12.00، بسبب تصريحاتهم الأخيرة التي هاجموا من خلالها أداء الحكم مصطفى غربال، خلال المباراة التي تعادل خلالها الاتحاد المحلي مع شباب بلوزداد.

هذا وعاقبت لجنة الانضباط أيضا عددا من الأندية، مثل اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وجمعية الشلف ومولودية وهران، بغرامات مالية تتراوح ما بين 20 إلى 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال جماهيرها للألعاب النارية.