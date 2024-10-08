شرطة العاصمة تطيح بمجموعة إجرامية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز 4400 قرص مؤثر عقلي.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن العملية نفذها عناصر الأمن الحضري الثامن بدالي ابراهيم بأمن المقاطعة الإدارية للشراڤة، وذلك على إثر استغلال معلومة تضمنت ترويج أحد الأشخاص للمؤثرات العقلية، على مستوى أحد أحياء منطقة الاختصاص.

وأوضح البيان أن "عناصر ذات المصلحة قامت بالتحري حول القضية، ليتم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس مع الكشف عن هوية شريكه وتوقيفه".

وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان "تم تنفيذ أذون بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهما، حيث أسفرت هذه العملية عن ضبط وحجز 4400 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ54 مليون و180 ألف دينار من عائدات الترويج، بالإضافة إلى دراجة نارية تستعمل في نقل السموم.

وختم البيان بالتأكيد على تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية.