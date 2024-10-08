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العالم

أكبر هجوم صاروخي من جنوب لبنان على حيفا

8 أكتوبر 2024 ()
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 أعلن جيش الاحتلال أن هناك 105 صواريخ أطلقت، اليوم الثلاثاء، من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، على دفعتين، وخاصة مدينة حيفا وعدة مستوطنات بالجليل.

 الهجوم جاء بعد دقائق من خطاب ألقاه نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، وفي وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن عمليات برية محدودة جنوبي لبنان.

 وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري جيش الاحتلال فيها عملياته البرية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عديدة في نفس الوقت.

 وقد وصف المصدر نفسه، الرشقة الصاروخية بأنها "الأكبر التي تستهدف مدينة حيفا".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 5 صواريخ سقطت في حيفا والكريوت. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من جهتها، عن إصابة مباشرة في بلدة كفار ماسريك جنوبي عكا، وفي كريات موتسكين بخليج حيفا.

 

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