مصالح الأمن تصدر بيانا بخصوص لقاء "الخضر"

ضبطت مصالح أمن عنابة الإجراءات المتعلقة بمقابلة الجزائر - الطوغو، التي ستجرى بعد غد الخميس بملعب 19ماي 56، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 .

أكدت المصالح ذاتها في بيان، صبيحة اليوم الثلاثاء، على تسخير أعوان تابعين لها بمحيط الملعب "لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين، ووضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب".

وشدد المصدر ذاته، على أن "كل شخص لا يحوز على تذكرة دخول، الامتناع عن التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه، كما يمنع دخول القصّر إلى الملعب عدا المرفقين بأوليائهم".

وأضاف البيان: "وكل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ يتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية"، مؤكدة على ضرورة استظهار بطاقة الهوية.

وفي الأخير، دعت مصالح الأمن المناصرين إلى "ضرورة اتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن، والمساهمة في إنجاح هذه المباراة".