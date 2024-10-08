مختل عقليا يقتل كهلا بسيدي بلعباس

عاش حي العربي بن مهيدي الشعبي، المعروف بتسمية "ڤمبيطة"، والكائن في الجهة الشمالية لمدينة سيدي بلعباس، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك على خلفية تلقي هذا الأخير طعنات قاتلة على يد شخص مختل عقليا، يبلغ من العمر الـ57 سنة، باستعمال سلاح أبيض محظور.

وكان مكان الحادثة المحاذي لبوابة مسجد الحي الكائن بشارع "خيرة النبية"، قد شهد حضورا سريعا لأفراد الشرطة من مختلف المصالح "حيث تكفل نفر من الشرطة العلمية بالتحقيق الميداني، قبل أن يأخذ أعوان الحماية المدنية على عاتقهم نقل الضحية إلى المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بسيدي بلعباس، فيما قالت مصادر أمنية إنه قد تم توقيف الجاني بعد فترة وجيزة من ارتكابه الجريمة.