الدخول المهني بالأرقام

أعطى، صباح اليوم الثلاثاء، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، في لقاء احتضنته قاعة المسجد القطب عبد الحميد ابن باديس بوهران، وتم نقل فعالياته عن طريق تقنية التحاضر المرئي عبر 58 ولاية، شارة الانطلاق الرسمي للدخول التكويني لسنة 2024 - 2025 دورة أكتوبر، والذي يحمل هذا الموسم شعار "تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية".

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، في مداخلة ألقاها بالمناسبة، أن الدخول التكويني لهذه السنة يسير في ظروف جيدة، نتيجة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحه، خاصة وأن هذا الأخير يتميز بفتح إجمالي 400 ألف منصب بيداغوجي، موزعة حسب أنماط التكوين المتاحة، تم توطينها عن طريق المنصة الرقمية "مهنتي" المعتمدة في عمليات التسجيل، فضلا عن فتح 443 تخصص متوج بشهادات خلال هذا الدخول، منها 158 تخصص لذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي، و145 تخصص تأهيلي قصير المدى، تغطي جميعها 23 شعبة مهنية مدرجة في مدونة الشعب المهنية، على غرار تقني سام في تسيير المنتجات الصيدلانية، وتقني سام في الأمن السيبراني الذي تم توسيعه خلال عُمر هذه الدورة، مع تعزيز تخصص تحلية مياه البحر لتشمل كل الولايات الساحلية.

وكشف الوزير خلال كلمته، عن عزم وزارته على "إعادة النظر في شروط الالتحاق ببعض التخصصات ومدة التكوين وغيرها من المسائل الأخرى الجوهرية، حتى يتم استقطاب أكبر عدد من الشباب الراغبين في التكوين والتعليم المهنيين".

كما شدد مرابي على "ضرورة الانتقال إلى تفعيل دور المدارس الخاصة، بالشكل الذي يجعلها مستقبلا تشارك بشكل أكبر في الجهد الوطني المتعلق بتكوين الكفاءات، لاسيما في بعض الولايات التي تشهد تغطية ضعيفة".

وبالمقابل، أوضح السيد مرابي أنه سيتم أيضا مراجعة الترسانة التنظيمية الخاصة بمجال المقاولاتية، حتى يتسنى إنشاء فضاءات في هذا التوجه الذي يستهوي العديد من الشباب، مضيفا أن وزارته قد أبرمت، أمس الإثنين، اتفاقية إطار مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، للشروع في تحقيق هكذا مسعى هام.

كما استعرض الوزير ما وصفه بالقفزة النوعية التي حققها قطاعه في العديد من المجالات، وبالتحديد في مجال التحول الرقمي، وذلك من خلال العديد من التطبيقات التي باتت عملية وأخرى ستدخل حيز التنفيذ خلال هذه الدورة، على غرار المنصة الرقمية "متكون"، والتي تسمح للمتكونين بالاطلاع الدقيق على مساراتهم التكوينية، واستخراج شهاداتهم، وبعض المنصات الرقمية الأخرى التي ستكون جاهزة قريبا، مثل منصة "دليل" و"شراكة".