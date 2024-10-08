محروقات: قطر تريد الاستثمار في الجزائر

وقّع رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بلجهم مراد، اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس الشركة القطرية الخليج للبترول المحدودة، عبد العزيز حمد الدليمي، على مذكرة تفاهم بين وكالة النفط وشركة الخليج للبترول.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فقد: "تمت مراسم توقيع المذكرة بمقر الوكالة وبحضور إطارات من الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة لوكالة النفط، رفقة وفد قطري رفيع المستوى".

ويهدف إبرام مذكرة التفاهم إلى: "تسهيل وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين في مجال المحروقات، لاسيما من خلال العرض الذي قدمته وكالة النفط لشركة الخليج للبترول، حول فرص الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر".